Составь и запиши предложение с одним из слов данных в рамке Роза тыква шар кукла ж??к книга зонт
Русский язык
Составь и запиши предложение с одним из слов данных в рамке Роза тыква шар кукла ж??к книга зонт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне подарили новую книгу. Роза любит свою куклу. Тыква оказалась вкусной.
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