Ребят срочно . решите первое под а и второе под а
Математика
Ребят срочно . решите первое под а и второе под а
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Гость:
Эм. .........................прости а что решить то?
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