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3x-1/x+3 -5=0 помогите решить
Математика
3x-1/x+3 -5=0 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-1/х+3-5=0 3х-х-2=0 2х-2=0 2х=0+2 2х=2 х=2/2 х=1
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