Начертите в тетради треугольник АВС. решение
Математика
Начертите в тетради треугольник АВС. решение
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Гость:
Всмысле?, а где условие задачи)
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