Над какими вопросами заставило задуматься повесть "кавказский пленник" Вопросы ?? ответы.

Литература
Над какими вопросами заставило задуматься повесть "кавказский пленник" Вопросы ?? ответы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Над уважением,ведь тогда люди уважали друг друга без причины 2)Щедрость,ведь казаку помогли,напоили и накормили его 3)И еще над желанием помочь,ведь казака не бросили,а помогали ему через кровь и пот
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