Над всеми глаголами укажите врея. Белка В лесу нашёл я поляну, где белка запасае?? на зиму грибы. Висят грибы на сучках ёлок выше роста человеческого. Однажды пасмурным днём заметил я, что на лугу закрываются клеверные лис...

Русский язык

Над всеми глаголами укажите врея. Белка В лесу нашёл я поляну, где белка запасае?? на зиму грибы. Висят грибы на сучках ёлок выше роста человеческого. Однажды пасмурным днём заметил я, что на лугу закрываются клеверные листочки. Три зелёных пальчика клевера в кулачок сжимаются. Это означает, что скоро будет дождь. Что сейчас в лесу делается? Отправился я в лес. Вижу - белка работает. Таскает она грибные шляпки за десять шагов от полянки в дупло трухлявой берёзы. Тяжелая работа. А тут дождь капать стал. Заторопилась белка, замелькал рыжий хвост. Тогда и я на дерево полез, собрал грибы в корзину и принёс к берёзе. Встал я на пенёк, положил добычу в кладовую белки. Домой иду мокрый, но зато грибы в кладовой у белки будут сухие

Автор: Гость