Над всеми глаголами укажите врея. Белка В лесу нашёл я поляну, где белка запасае?? на зиму грибы. Висят грибы на сучках ёлок выше роста человеческого. Однажды пасмурным днём заметил я, что на лугу закрываются клеверные лис...
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Над всеми глаголами укажите врея. Белка В лесу нашёл я поляну, где белка запасае?? на зиму грибы. Висят грибы на сучках ёлок выше роста человеческого. Однажды пасмурным днём заметил я, что на лугу закрываются клеверные листочки. Три зелёных пальчика клевера в кулачок сжимаются. Это означает, что скоро будет дождь. Что сейчас в лесу делается? Отправился я в лес. Вижу - белка работает. Таскает она грибные шляпки за десять шагов от полянки в дупло трухлявой берёзы. Тяжелая работа. А тут дождь капать стал. Заторопилась белка, замелькал рыжий хвост. Тогда и я на дерево полез, собрал грибы в корзину и принёс к берёзе. Встал я на пенёк, положил добычу в кладовую белки. Домой иду мокрый, но зато грибы в кладовой у белки будут сухие
Ответ(ы) на вопрос:
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