В лесном массиве растут березы сосны и ели всего 4 560 берез на 136 меньше чем сосен и ??а 80 больше чем елей сколько елей растет в лесном массиве решите БЕЗ Х
Математика
В лесном массиве растут березы сосны и ели всего 4 560 берез на 136 меньше чем сосен и ??а 80 больше чем елей сколько елей растет в лесном массиве решите БЕЗ Х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Березы Х, на 136 меньше чем сосен, на 80 больше чем елей сосны У ели К всего 4560 Х+136=У Х-80=К Х+У+К=4560 Х+(Х+136)+(Х-80)=4560 3Х=4560-136+80 3Х=4504 Х= 4504/3 Елей= 4504\3 - 80 = 1421
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