В лесном массиве растут березы сосны и ели всего 4 560 берез на 136 меньше чем сосен и ??а 80 больше чем елей сколько елей растет в лесном массиве решите БЕЗ Х

Математика

В лесном массиве растут березы сосны и ели всего 4 560 берез на 136 меньше чем сосен и ??а 80 больше чем елей сколько елей растет в лесном массиве решите БЕЗ Х

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