Назовите известные вам способы определения расстояний на картах и планах.

География
Назовите известные вам способы определения расстояний на картах и планах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Измеряешь линейкой расстояние на карте (плане) от одной точки до другой точки 2) например получилось 5 см 3) смотришь масштаб. Например масштаб равен 1:100000км 4) 5 см * 100000 = 500000км - расстояние
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