Назовите известные вам способы определения расстояний на картах и планах.

Гость: Гость:

1) Измеряешь линейкой расстояние на карте (плане) от одной точки до другой точки 2) например получилось 5 см 3) смотришь масштаб. Например масштаб равен 1:100000км 4) 5 см * 100000 = 500000км - расстояние