Помогите пожалуйсто Решите пример найдите x 5869+(300÷2)-10.6+28.1•68+X+2²+3³-12=574

Математика
Помогите пожалуйсто Решите пример найдите x 5869+(300÷2)-10.6+28.1•68+X+2²+3³-12=574
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5869+(300÷2)-10.6+28.1•68+X+2²+3³-12=574 5869+150-10.6+28.1*68+x+4+27-12=574 6008.4+1910.8+x+31-12=574 7938.2+x=574 x=574-7938.2 x=-7364.2
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