Решите неравенство 2x-0,4gt;5x+0,2 a) (-∞,-5) б) (-0.2,+∞) в) (0.2,+∞) г) (-∞,-0.2)
Математика
Решите неравенство 2x-0,4gt;5x+0,2 a) (-∞,-5) б) (-0.2,+∞) в) (0.2,+∞) г) (-∞,-0.2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-5х>0,2+0,4 -3х>0,6 х <-0,2 ответ г
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