Составте текст на тему уголок осеннего леса ,парка сада

Гость: Гость:

...в нём хороший вид: разные осенние деревья с которых медленно падают золотистые красивые листья.Как красив осенний дуб.одев свою коричнего-жёлтую шляпу из осенних листьев.Клён тоже хорошо ,,нарядился".надев оранжевые и жёлтые листья.кроме этого цвета в его наряде выделяются ярко-красные листья-,,рубины".Есть там ещё и другие деревья и каждое имеет своё создающее настроение. конечно там ещё есть и маленькая площадка на которую я хожу со своей сестрой(братом). мои родители тоже любят там посидеть вместе когда идут с нами в парк.Моя маленькая сестра собирает осенние как золото листья и мы несём их домой.а когда осень кончается мы берём этот высушенный букет и вспоминаем о нашем осенним уголке в парке.