Морфологические признаки глагола. Он пел разлуку,и печаль, и нечто,и даль,и роман??ические розы. Мне не для чего собирать добро. Подите проч-какое дело поэту мирному до вас помогите пожалуйста
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Морфологические признаки глагола. Он пел разлуку,и печаль, и нечто,и даль,и роман??ические розы. Мне не для чего собирать добро. Подите проч-какое дело поэту мирному до вас помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пел – глагол. I Обозначает действие предмета: что делал? пел. Н. ф. – петь. II Морфологические признаки: постоянные – невозвратный, несовершенного вида, переходный, 1-го спряжения; непостоянные – в единственном числе, изъявительном наклонении, прошедшем времени, мужском роде. III (Что делал?) пел (подчеркните двумя чертами, так как это сказуемое).
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