Морфологические признаки глагола. Он пел разлуку,и печаль, и нечто,и даль,и роман??ические розы. Мне не для чего собирать добро. Подите проч-какое дело поэту мирному до вас помогите пожалуйста

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Морфологические признаки глагола. Он пел разлуку,и печаль, и нечто,и даль,и роман??ические розы. Мне не для чего собирать добро. Подите проч-какое дело поэту мирному до вас помогите пожалуйста

Автор: Гость