Что легче и на сколько килограммов 8 коробок конфет по 32 килограмм каждый или свин??а родах в подписи 6 килограмм в каждой.

Математика
Что легче и на сколько килограммов 8 коробок конфет по 32 килограмм каждый или свин??а родах в подписи 6 килограмм в каждой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32*8= 256(кг)- конфеты 8*6= 48(кг)- свинка родах( без понятия что это такое) 256-48= 208. больше конфет, на 208 кг. или 208:8= 26 (коробок)
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