Что легче и на сколько килограммов 8 коробок конфет по 32 килограмм каждый или свин??а родах в подписи 6 килограмм в каждой.

Математика

Что легче и на сколько килограммов 8 коробок конфет по 32 килограмм каждый или свин??а родах в подписи 6 килограмм в каждой.

Автор: Гость