Лось-очень сильное, осторожное и умное живаотное если в этом предложении орфограммы?
Русский язык
Лось-очень сильное, осторожное и умное живаотное если в этом предложении орфограммы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да жи ши с буквой и безударная гласная в корне слова очень это е ну я непомню дальше нг они есть
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