Лось-очень сильное, осторожное и умное живаотное если в этом предложении орфограммы?

Русский язык
Лось-очень сильное, осторожное и умное живаотное если в этом предложении орфограммы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да жи ши с буквой и безударная гласная в корне слова очень это е ну я непомню дальше нг они есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Показательные уравнения!! Помогите!
Ответить
Математика
Решите плизззззз3333...
Ответить
Химия
H2S→H2O→LiOH OH3→P2O5→H3PO4 Сделайте плес даю 30 баллов
Ответить
Физика
С какой силой атмосферный воздух давит на обложку книги размером (16*20)м если атмос??ерное давление 1,013 Па?Расспишите пожалуйста!!
Ответить
Математика
(√6)^x≤1÷56 решите пожалуйста !!;!;!!!!!!;;!!
Ответить