С какой силой атмосферный воздух давит на обложку книги размером (16*20)м если атмос??ерное давление 1,013 Па?Расспишите пожалуйста!!
Физика
С какой силой атмосферный воздух давит на обложку книги размером (16*20)м если атмос??ерное давление 1,013 Па?Расспишите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь что размеры книги даны в см, а не так как у вас: S=16*20*10^-4=32*10^-5 м2 F=p*S=1,013*10^5*32*10^-5=32,4 H
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