Дана арифметическая прогрессия: -4 -2 0... . Найдитесумму первых десяти ее членов.
Математика
Дана арифметическая прогрессия: -4 -2 0... . Найдитесумму первых десяти ее членов.
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