Что повлияло на мирный характер международных отношений в 1920 годы: А)усталость о?? войны, огромные жертвы разрушения Б) изоляционизм США В)готовность государств идти на компромиссы

История

Что повлияло на мирный характер международных отношений в 1920 годы: А)усталость о?? войны, огромные жертвы разрушения Б) изоляционизм США В)готовность государств идти на компромиссы

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