Что повлияло на мирный характер международных отношений в 1920 годы: А)усталость о?? войны, огромные жертвы разрушения Б) изоляционизм США В)готовность государств идти на компромиссы

История
Что повлияло на мирный характер международных отношений в 1920 годы: А)усталость о?? войны, огромные жертвы разрушения Б) изоляционизм США В)готовность государств идти на компромиссы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ готовность государств идти на компромиссы
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