На сколько увеличится внутренняя энергия азота массой 14кг при повышении его темп??ратуры на 20К
Физика
На сколько увеличится внутренняя энергия азота массой 14кг при повышении его темп??ратуры на 20К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не указано, в каком состоянии азот. Для N берем коэффициент 3, для N2- 5 Для N dU=3*m*R*dT/2*M=3*14*8,31*20/2*14*10^-3=249,3 Дж Для N2 dU=5*14*8,31*20/2*28*10-3=207,8 Дж
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