На сколько увеличится внутренняя энергия азота массой 14кг при повышении его темп??ратуры на 20К

Физика
На сколько увеличится внутренняя энергия азота массой 14кг при повышении его темп??ратуры на 20К
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не указано, в каком состоянии азот. Для N берем коэффициент 3, для N2- 5 Для  N dU=3*m*R*dT/2*M=3*14*8,31*20/2*14*10^-3=249,3 Дж Для N2 dU=5*14*8,31*20/2*28*10-3=207,8 Дж
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