Политика Великобритании в 20 годы в Европе преследовала цель : А)не допустить усиления Франции Б) оказать помощь Германии в быстром восстановлении экономики, стабилизации политической жизни В) экономического и политического...

История

Политика Великобритании в 20 годы в Европе преследовала цель : А)не допустить усиления Франции Б) оказать помощь Германии в быстром восстановлении экономики, стабилизации политической жизни В) экономического и политического сотрудничества с СССР

Автор: Гость