Политика Великобритании в 20 годы в Европе преследовала цель : А)не допустить усиления Франции Б) оказать помощь Германии в быстром восстановлении экономики, стабилизации политической жизни В) экономического и политического...
История
Политика Великобритании в 20 годы в Европе преследовала цель : А)не допустить усиления Франции Б) оказать помощь Германии в быстром восстановлении экономики, стабилизации политической жизни В) экономического и политического сотрудничества с СССР
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Экономического и политического сотрудничества с СССР
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