Осуществите цепочку превращений Al4C3--gt;CH4--gt;CH3Cl--gt;C2H6--gt;x--gt;C2H5OH. Ответ распишите п??жалуйста
Химия
Осуществите цепочку превращений Al4C3--gt;CH4--gt;CH3Cl--gt;C2H6--gt;x--gt;C2H5OH. Ответ распишите п??жалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3 + 3CH4CH4 + Cl2 -> CH3-Cl + HClCH3-Cl + 2Na + Cl-CH3 -> CH3-CH3 + 2NaClCH3-CH3 + Cl2 -> CH3-CH2-Cl + HClCH3-CH2-Cl + NaOH -> CH3-CH2-OH + NaCl
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