Мне нужно сочинение о "Добродетеле и пороге" срочно мне скоро в школу.

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Мне нужно сочинение о "Добродетеле и пороге" срочно мне скоро в школу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пеши что ты кормиш маленьких котят и щенят. Что ты любиш чистату и всё
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