Осевое сечение цилиндра - прямоугольник со сторонами 6 см и 10 см. Найдите объём цил??ндра и площадь его боковой поверхности, если его высота равна большей стороне осевого сечения

Геометрия

Осевое сечение цилиндра - прямоугольник со сторонами 6 см и 10 см. Найдите объём цил??ндра и площадь его боковой поверхности, если его высота равна большей стороне осевого сечения

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