Осевое сечение цилиндра - прямоугольник со сторонами 6 см и 10 см. Найдите объём цил??ндра и площадь его боковой поверхности, если его высота равна большей стороне осевого сечения
Геометрия
Осевое сечение цилиндра - прямоугольник со сторонами 6 см и 10 см. Найдите объём цил??ндра и площадь его боковой поверхности, если его высота равна большей стороне осевого сечения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=6/2=3см S=2πRH=2·π·3·10=60π V=πR²H=π3²·10=90π
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Осуществите цепочку превращений Al4C3-->CH4-->CH3Cl-->C2H6-->x-->C2H5OH. Ответ распишите п??жалуйста
Физика
Какой должен быть водопад чтобы падающая вода нагрелась на 0,5К ? ответ 210м Расспишите пожалуйста как получится
История
Главная задача советской внешней политики в 20 годы заключалась : А) в стремлении ??реодолеть международную изоляцию Б) в форсировании мировой ...
Русский язык