Березовый-береза, сентябрьский-сентябрь,ветерок-ветер, сахарный-сахар, яблонька-яблоня. обозначить в словах корень
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Березовый-береза, сентябрьский-сентябрь,ветерок-ветер, сахарный-сахар, яблонька-яблоня. обозначить в словах корень
Ответ(ы) на вопрос:
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Березовый-берез береза-берез сентябрьский-сентябрь сентябрь-сентябрь ветерок-ветер ветер-ветер сахарный-сахар сахар-сахар яблонька-яблон яблоня-яблон
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