Помогите по алгебре пожалуйста (19 и 22 надо)

Алгебра
Помогите по алгебре пожалуйста (19 и 22 надо)
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