Помогите по алгебре пожалуйста (19 и 22 надо)
Алгебра
Помогите по алгебре пожалуйста (19 и 22 надо)
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Березовый-береза, сентябрьский-сентябрь,ветерок-ветер, сахарный-сахар, яблонька-яблоня. обозначить в словах корень
Русский язык
Березовый-береза, сентябрьский-сентябрь,ветерок-ветер, сахарный-сахар, яблонька-яблоня. обозначить в словах корень