При каких значениях x не имеет смысл выражение Найдите сумму всех целых значени?? входящих в область определения.
Алгебра
При каких значениях x не имеет смысл выражение Найдите сумму всех целых значени?? входящих в область определения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5-х/3>=0; х<=1,5; 3+0,6х>=0; х>=-5; х принад.[-5;1,5]; сумма цел.х=-14.
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