Образуйте от прилагательных и существительных глаголы (на Англиском,разумеется) ?? помощью суффиксов: -Ise/-ize; -Fy, -ify, ate, en. Слова: Length (длина), intensive (интенсивный), computer (компьютер), final (финал,окончате...
Английский язык
Образуйте от прилагательных и существительных глаголы (на Англиском,разумеется) ?? помощью суффиксов: -Ise/-ize; -Fy, -ify, ate, en. Слова: Length (длина), intensive (интенсивный), computer (компьютер), final (финал,окончательный), vaccine (вакцина), tolerant (терпеливый) Плиииззз! Пожалуйста!!!
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Гость:
Lengthen, intensify, computerize, finalize, vaccinate, tolerate
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