Показательные уравнения!! Помогите!

Математика
Показательные уравнения!! Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 4ˣ⁻²(4 + 11) = 15 *1/16      4ˣ⁻² *15 = 15* 1/16      4ˣ⁻² = 1/16      4ˣ⁻² = 4⁻²       х -2 = -2       х = 0 4) 5 ˣ⁻⁵(5 - 3) = 2ˣ⁻⁶(5 + 5*2²)     5ˣ⁻⁵ *2 = 2ˣ⁻⁶ *25 |:50     5ˣ⁻⁷ = 2ˣ⁻⁷ |: 2ˣ⁻⁷ (5/2)ˣ⁻⁷ = 1 х -7 = 0 х = 7 5) 9ˣ*9 + 3ˣ*3² -18 = 0 |:9     9ˣ + 3ˣ -2 = 0 3ˣ= у     у² +у -2 = 0 по т. Виета  у₁ = -2     у₂ = 1 а)3ˣ = -2 нет решений б)3ˣ = 1 х = 0 6) 2²ˣ² + (2*3)ˣ² = 2*3²ˣ² |: 3²ˣ²     (2/3)²ˣ² + (2/3)ˣ² = 2 (2/3)ˣ² = у       у² +у -2 = 0 По т. Виета у₁ = -2,   у₂ = 1 а)(2/3)ˣ² = -2 нет решений б)(2/3)ˣ² = 1    х² = 0 х = 0 7)2⁵ˣ⁻³(5² + 2 + 1) < 896    2⁵ˣ⁻³ * 28 < 896    2⁵ˣ⁻³ < 32    2⁵ˣ⁻³ < 2⁵     5x -3 < 5     5x < 8 x < 1,6 8)(0,5)ˣ⁻² ≥ 2* (0,5)²/ˣ      (0,5)ˣ⁻³ ≥(0,5)²/ˣ x - 3 ≤ 2/х х - 3 - 2/х ≤ 0 (х² -3х -2)/х ≤ 0 метод интервалов х² - 3х -2 = 0 корни 1 и 2 ( это нули числителя)  х=0  ( это нуль знаменателя) -∞       0         1         2         +∞       +          +        -          +           это знаки числителя       -           +        +         +           это знаки знаменателя IIIIIIIIIIII            IIIIIIIIIII                  это решение неравенства х∈(-∞; 0)∪[1; 2] 9) (√3/2)²*ˣ⁺¹/ˣ⁻² > √3/2     2*(х +1)/(х -2) <1 метод интервалов  2*(х +1)/(х -2) - 1<0 (2x +2 - x +2)/(х -2) < 0 x +4 = 0 x = - 4    (это нуль числителя) x -2 = 0 x = 2    ( это нуль знаменателя) -∞      -4         2        +∞       +         -          +        это знаки дроби Ответ: х∈ (-4; 2) 10) 5ˣ - 5³⁻ˣ > 20 |*5ˣ (5ˣ)² -125 > 20*5ˣ 5ˣ = y y² -20y -125 > 0  по т. Виета корни -5  и  25 решение у > -5   и  у < 25 5ˣ < 25 x < 2 11) 7ˣ - 2*7ˣ⁻¹ < 5ˣ⁺² - 118*5ˣ⁻¹        7ˣ⁻¹(7 - 2) < 5ˣ⁻¹(125 -118)        7ˣ⁻¹*5 < 5ˣ⁻¹ *7 | :5*7        7ˣ⁻² < 5ˣ⁻² |: 5ˣ⁻²       (7/5)ˣ⁻² < 1        x - 2 < 0        x < 2   
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