Показательные уравнения!! Помогите!

Гость: Гость:

3) 4ˣ⁻²(4 + 11) = 15 *1/16 4ˣ⁻² *15 = 15* 1/16 4ˣ⁻² = 1/16 4ˣ⁻² = 4⁻² х -2 = -2 х = 0 4) 5 ˣ⁻⁵(5 - 3) = 2ˣ⁻⁶(5 + 5*2²) 5ˣ⁻⁵ *2 = 2ˣ⁻⁶ *25 |:50 5ˣ⁻⁷ = 2ˣ⁻⁷ |: 2ˣ⁻⁷ (5/2)ˣ⁻⁷ = 1 х -7 = 0 х = 7 5) 9ˣ*9 + 3ˣ*3² -18 = 0 |:9 9ˣ + 3ˣ -2 = 0 3ˣ= у у² +у -2 = 0 по т. Виета у₁ = -2 у₂ = 1 а)3ˣ = -2 нет решений б)3ˣ = 1 х = 0 6) 2²ˣ² + (2*3)ˣ² = 2*3²ˣ² |: 3²ˣ² (2/3)²ˣ² + (2/3)ˣ² = 2 (2/3)ˣ² = у у² +у -2 = 0 По т. Виета у₁ = -2, у₂ = 1 а)(2/3)ˣ² = -2 нет решений б)(2/3)ˣ² = 1 х² = 0 х = 0 7)2⁵ˣ⁻³(5² + 2 + 1) < 896 2⁵ˣ⁻³ * 28 < 896 2⁵ˣ⁻³ < 32 2⁵ˣ⁻³ < 2⁵ 5x -3 < 5 5x < 8 x < 1,6 8)(0,5)ˣ⁻² ≥ 2* (0,5)²/ˣ (0,5)ˣ⁻³ ≥(0,5)²/ˣ x - 3 ≤ 2/х х - 3 - 2/х ≤ 0 (х² -3х -2)/х ≤ 0 метод интервалов х² - 3х -2 = 0 корни 1 и 2 ( это нули числителя) х=0 ( это нуль знаменателя) -∞ 0 1 2 +∞ + + - + это знаки числителя - + + + это знаки знаменателя IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII это решение неравенства х∈(-∞; 0)∪[1; 2] 9) (√3/2)²*ˣ⁺¹/ˣ⁻² > √3/2 2*(х +1)/(х -2) <1 метод интервалов 2*(х +1)/(х -2) - 1<0 (2x +2 - x +2)/(х -2) < 0 x +4 = 0 x = - 4 (это нуль числителя) x -2 = 0 x = 2 ( это нуль знаменателя) -∞ -4 2 +∞ + - + это знаки дроби Ответ: х∈ (-4; 2) 10) 5ˣ - 5³⁻ˣ > 20 |*5ˣ (5ˣ)² -125 > 20*5ˣ 5ˣ = y y² -20y -125 > 0 по т. Виета корни -5 и 25 решение у > -5 и у < 25 5ˣ < 25 x < 2 11) 7ˣ - 2*7ˣ⁻¹ < 5ˣ⁺² - 118*5ˣ⁻¹ 7ˣ⁻¹(7 - 2) < 5ˣ⁻¹(125 -118) 7ˣ⁻¹*5 < 5ˣ⁻¹ *7 | :5*7 7ˣ⁻² < 5ˣ⁻² |: 5ˣ⁻² (7/5)ˣ⁻² < 1 x - 2 < 0 x < 2