Как характерезует состояние Троекурова после исчезновения Дефоржа ( глава 12) песня "Гром победы раздавайся "? Вспомните, когда впервые в романе ипоминается об этой песни. В какой главе Троекуров снова начинает "сердито насв...
Литература
Как характерезует состояние Троекурова после исчезновения Дефоржа ( глава 12) песня "Гром победы раздавайся "? Вспомните, когда впервые в романе ипоминается об этой песни. В какой главе Троекуров снова начинает "сердито насвистывать" Ее ? Даю 20 баллов !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он насвистывает песню, когда нервничает, также он насвиствает её, когда узнаёт от Верейского, что Марья Кириловна не хочет жениться на князе.
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