Составить вопросы к выделенным словам. Billy and Pam go to GREEN SCHOOL. Jill has got THREE pets.
Английский язык
Составить вопросы к выделенным словам. Billy and Pam go to GREEN SCHOOL. Jill has got THREE pets.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. What school do Bill and Pam go to? Или если нельзя использовать слово "школа" то Where do Bill and Pam go to? 2. How many pets does Jill have?
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