Хороша ель зимой тяжелые шапки чистого снега весят на ее раскидистых ветках- лапа?? высокие вершины украшены гирляндами. разделить текст на законченные части речи
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Хороша ель зимой тяжелые шапки чистого снега весят на ее раскидистых ветках- лапа?? высокие вершины украшены гирляндами. разделить текст на законченные части речи
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Гость:
Что?? части речи да я тупой я это забал но я в 6 классе
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