Срочно ! Зависит четвертная оценка! Помогите прошу❤ Номер 2,3,5.
Алгебра
Срочно ! Зависит четвертная оценка! Помогите прошу❤ Номер 2,3,5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{2х-5у=-7 {2×(-5+3у)-5у+7=0 》 》 {х-3у=-5 {х=-5+3у {-10+6у-5у+7=0 {-9у+7=0 (-1) 》 》 {х=-5+3у {х=-5+3у {9у-7=0 {9у=7 {у=7/9 》 》 》 {х=-5+3у {х=-5+3у {х=-5+3у {у=0,7 {у=0,7 》 {х=-5+3×0,7 {х=-2,9 ОтВет: х=-2,9; у=0,7
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