Надо бы узнать историю любви Дубровского к Маше срочно! Вот пример ,Первая встр??ча' И отношение в первой встрече! Дальше как они менялись от их действий,подвигов и т.д За 99 б думаю напишите :D
Литература
Надо бы узнать историю любви Дубровского к Маше срочно! Вот пример ,Первая встр??ча' И отношение в первой встрече! Дальше как они менялись от их действий,подвигов и т.д За 99 б думаю напишите :D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая встреча произошла когда к ним в поместье заехал учитель с именем Джефордж. Тогда еще ни кто не знает что это Владимир Дубровский. Троекуров приказал его отправить в клетеу с голодным медведем чтобы потешится. Но Джефорд не долго думая убил медведя. И тогда Маше понравился он за свою силу ну,а потом уже за манеры и за красоту.Дубровскому сразу маша приглянулась Менялись они в положительную сторону к друг другу. Но когда Маша вышла за другого Дубровский наделал гадостей и пропал
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