Надо иссинить считалку со словами раз, два, три ...выйди вон... Тебе водить. Помогите, пожалуйста.
Литература
Надо иссинить считалку со словами раз, два, три ...выйди вон... Тебе водить. Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз, два, три ты беги и прячсч, а я тут посчитаю четыре, пять бегу искать!Плиз дай лучший)
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