Надо иссинить считалку со словами раз, два, три ...выйди вон... Тебе водить. Помогите, пожалуйста.

Литература
Надо иссинить считалку со словами раз, два, три ...выйди вон... Тебе водить. Помогите, пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз, два, три ты беги и прячсч, а я тут посчитаю четыре, пять бегу искать!Плиз дай лучший)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
7. Выберите верные утверждения ( 3 ответа): а) В эпоху Петра I усилились светские начала в культуре. б) В эпоху Петра I усилились активное прон...
Ответить
Русский язык
Как правильно говорить или гвоздика
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста!Нужно решение!Тому кто правильно ответит отдам 20 баллов!
Ответить
Русский язык
Разбор слова диво по составу
Ответить
Русский язык
Как правильно писать слово гвоздика
Ответить