Надо изобразить четырёх угольник у которого только один угол прямой

Математика
Надо изобразить четырёх угольник у которого только один угол прямой
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол BAD прямой. BCD тупой. Остальные острые.
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