Надо перевести с немецкого на русский и ответить на вопросы под буквой а)

Гость: Гость:

Александр: всё делают мама и бабушка "Собственно говоря,по хозяйству я ничего делать не должен. Моя мать работает на почте по утрам,с 5 до 9,а затем весь день она дома. Так вышло,что моя бабушка живёт в доме напротив,и поэтому всю работу по дому они делают вдвоём. Единственное,что я должен делать,это наводить порядок в своей комнате. В конце концов я сам хочу в какой-то степени быть аккуратным. Когда в моей комнате требуется протереть пыль или провести генеральную уборку,тогда этим занимается моя мать. Гладить я тоже не должен, этим занимается моя бабушка. Иногда я выношу мусор или добровольно вытираю посуду и т.п. Споров по поводу домашней работы нет,поскольку моя мать не требует,чтобы я помогал. И ничего,что я мальчик: моя сестра в 21 год делает не больше,чем я. В большинстве случаев она сидит у своего друга. Ясно то,что если бы моя мать сказала,что в будущем я должен буду ей помогать,я бы уже согласился. В конце концов,никто добровольно это не сделает." a) 1)das Zimmer aufräumt,Müll austragen,Geschirr abtrocknen. 2)Seine Mutter arbeitet morgens und dann ist sie den ganzen Tag zu Hause. 3)Niemand zwingt ihn. Er ist faul,fährlassig,arbeitsscheu und passiv. 4)Seine Schwester macht nicht mehr als er. 5)Nein,ich bin nicht einverstanden. Der Mensch muss initiativ sein. Er soll sich bemühen zu helfen und nicht von Bittern abhängig.