Сделай краткую запись задачи. Из 70 кг собраной клубники 40 кг отвезли в детские сад??. Сколько килограммов клубники осталось для школьной столовой?
Математика
Сделай краткую запись задачи. Из 70 кг собраной клубники 40 кг отвезли в детские сад??. Сколько килограммов клубники осталось для школьной столовой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 70 кг. В детский сад 40 кг Осталось -? 1)70-40=30. Ответ 30 кг для школьной столовой
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