Сделай краткую запись задачи. Из 70 кг собраной клубники 40 кг отвезли в детские сад??. Сколько килограммов клубники осталось для школьной столовой?

Математика

Сделай краткую запись задачи. Из 70 кг собраной клубники 40 кг отвезли в детские сад??. Сколько килограммов клубники осталось для школьной столовой?

Автор: Гость