Сделай краткую запись задачи. Из 70 кг собраной клубники 40 кг отвезли в детские сад??. Сколько килограммов клубники осталось для школьной столовой?

Математика
Сделай краткую запись задачи. Из 70 кг собраной клубники 40 кг отвезли в детские сад??. Сколько килограммов клубники осталось для школьной столовой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 70 кг. В детский сад 40 кг Осталось -? 1)70-40=30. Ответ 30 кг для школьной столовой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
2)horse riding 3)photography 10) reading
Ответить
Литература
Сравнить Обломова и Штольца(7-10 предложений)
Ответить
Математика
Будь ласка дуже потрібно! 10²³ : 3=?
Ответить
Русский язык
Образовать от данных существительных глаголы трех времен. П.В Н.В Б.П Крик- Зел??нь- Рассказ- След- Говор-
Ответить
Русский язык
Морфологической разбор слова Тому
Ответить