Образовать от данных существительных глаголы трех времен. П.В Н.В Б.П Крик- Зел??нь- Рассказ- След- Говор-

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Образовать от данных существительных глаголы трех времен. П.В Н.В Б.П Крик- Зел??нь- Рассказ- След- Говор-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кричал-кричу-будем кричать Зеленела-Зеленеет-будет зеленеть Рассказывала-рассказывает-расскажу Наследили-следим-проследит Говорил-разговариваем-поговорю
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