Составьте химические формулы веществ: оксид фосфора 3, оксид алюминия, оксид азота 5, хлорид бария, фторид цинка, нитрид калия, силицид натрия, фосвид кальция, сульфид меди 1, оксид стронция, иорид лития
Химия
Составьте химические формулы веществ: оксид фосфора 3, оксид алюминия, оксид азота 5, хлорид бария, фторид цинка, нитрид калия, силицид натрия, фосвид кальция, сульфид меди 1, оксид стронция, иорид лития
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P2O3,AL2O3,N2O5,BACL2,ZHF2
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