Составить программу в Pascal, которая вводит строку символов, удаляя все символы, не ??вляющиеся латинскими буквами и затем выводит результаты.
Информатика
Составить программу в Pascal, которая вводит строку символов, удаляя все символы, не ??вляющиеся латинскими буквами и затем выводит результаты.
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