Каковы особенности создания русского государства в 14-16 веках

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Развитие русской культуры в этот период происходило под воздействием множества факторов. Это и развитие прежних традиций, особенно связанных с христианскими ценностями и церковными интересами. Появляются и новые факторы, влияющие на культуру: собирание русских земель вокруг Московского княжества и создание единого централизованного государства, утверждение национального самосознания в борьбе против золотоордынского ига. От века к веку все заметнее становится роль Москвы, московских великих князей. Московская Русь превратилась в центр не только объединительных процессов, но и развития культуры. В русской литературе большое место занимала тема борьбы с ордынским игом. Во второй половине XV в. новое рождение переживает старый жанр хождений (описаний путешествий) . Сохранялись и умножались летописные традиции. В XIV в. в Москве создается общерусский летописный свод, а составленный в 1442 г. “Хронограф” включает описание всемирной истории. Важным культурным событием стало появление книгопечатания. Москва становится столицей огромной державы, накопление богатств в руках московского князя дает возможность приступить к невиданному ранее по размаху каменному строительству. Расцвет зодчества в конце XV в. связан с интенсивным строительством в Москве. Иван III приглашает для работы итальянских архитекторов. Во второй половине XIV - первой половине XV в. работали два великих русских художника - Феофан Грек и Андрей Рублев. Ремесло. В XIV-XVI вв. продолжалось развитие ремесла. Главными центрами ремесленного производства были города, монастыри, некоторые крупные вотчины