ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Интересуют только ОСНОВНЫЕ события, а не все подряд. "Хронологические рамки//Событие/Значение" Помогите,пожалуйста)

История
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Интересуют только ОСНОВНЫЕ события, а не все подряд. "Хронологические рамки//Событие/Значение" Помогите,пожалуйста)
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Пе́рвая мирова́я война́ (28 июля 1914 — 11 ноября 1918)  повод: Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда  Кампания 1914 года:  1 августа Германия объявила войну России  2 августа германские войска окончательно оккупировали Люксембург, и Бельгии был выдвинут ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией  3 августа Германия объявила войну Франции  6 августа Австро-Венгрия объявила войну России  14—24 августа состоялось Пограничное сражение: в Арденнах, у Шарлеруа и Монса  15 декабря сербы отбили Белград  10 августа в Дарданеллы вошли немецкие крейсера  2 ноября Россия объявила Турции войну  бой у мыса Коронель (Чили) 1 ноября 1914 года  Кампания 1915 года  Зимой 1914—1915 годов шло сражение между русскими и австрийцами за перевалы в Карпатах. 10(23) марта завершилась Осада Перемышля  сражение при Ипре,  (Дарданелльская операция) 19 февраля 1915 года  Кампания 1916 года  21 февраля 1916 года Битва при Вердене  3 июня 1916 года Брусиловский прорыв  В июне же началась битва на Сомме  Кампания 1917 года  1—20 февраля 1917 года состоялась Петроградская конференция стран Антанты  Кампания 1918 года  Выход России из войны  В июле-августе произошла вторая битва на Марне  В 1919 году немцы были вынуждены подписать Версальский мирный договор  В результате войны произошли:  аннексия Англией Танзании и Юго-Западной Африки, Ирака и Палестины, части Того и Камеруна; Бельгией — Бурунди, Руанды и Уганды; Грецией — Восточной Фракии; Данией — Северного Шлезвига; Италией — Южного Тироля и Истрии; Румынией — Трансильвании и Южной Добруджи; Францией — Эльзас-Лотарингии, Сирии, части Того и Камеруна; Японией — немецких островов в Тихом океане севернее экватора; оккупация Францией Саара. Присоединение Баната, Бачки и Бараньи, Словении, Хорватии и Славонии, Черногории к Королевству Сербия с последующим созданием Югославии.  Провозглашена независимость Белорусской народной республики, Украинской народной республики, Венгрии, Данцига, Латвии, Литвы, Польши, Чехословакии, Эстонии, Финляндии.  Основана Австрийская республика. Германская империя де-факто стала республикой.  Демилитаризированы Рейнская область и черноморские проливы.  Военные итоги  Первая мировая война подстегнула разработку новых вооружений и средств ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогазы, зенитные и противотанковые орудия. Широкое распространение получили самолёты, пулемёты, миномёты, подводные лодки, торпедные катера. Резко выросла огневая мощь войск. Появились новые виды артиллерии: зенитная, противотанковая, сопровождения пехоты. Авиация стала самостоятельным родом войск, который стал подразделяться на разведывательную, истребительную и бомбардировочную. Возникли танковые войска, химические войска, войска ПВО, морская авиация. Увеличилась роль инженерных войск и снизилась роль кавалерии. Также появилась «окопная тактика» ведения войны с целью изматывания противника и истощения его экономики, работающей на военные заказы.
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