Помогите написать сочинение на тему *чувство и поступки* что нибудь простое)

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«ХОРОШИЙ ПОСТУПОК» Как воспитать детей отзывчивыми, добрыми, неравнодушными и к беде ближних, и к горю, и к радости людей? Думаю, одними назиданиями мало чего достигнешь. Может, искать в самой ребячьей жизни поступки, продиктованные высокой душевностью – на этих примерах вести воспитание. Ведь как это ценно: помочь юному человеку увидеть сильное и доброе в себе. Мысль эта подсказала тему для школьного сочинения «Мой самый хороший поступок в жизни». Его провели в нескольких классах, начиная с шестого. И вот в моих руках 80 сочинений. Перечитывая их, испытываешь чувство золотоискателя, взгляд которого в промытом песке улавливает блестки золотых крупинок. ￼Один шестиклассник рассказывает, как гостил в деревне и увидел, что трудно было бабушке Аграфене: нужны палки для подвязывания растущих помидоров. Они с приятелями сказали: «Мы вам нарежем палок». И нарезали целую охапку. Другой сообщает: вместе с товарищами они покупают продукты ветерану, живущему в соседнем доме. Девочка постарше вспоминает: «Однажды мы с сестрой пошли на речку. Она поплыла, а я загорала. Вдруг вижу, сестра повернула к берегу, но все чаще уходит под воду. Я кинулась в воду, доплыла и вытащила ее ее за волосы. Порядком она наглоталась воды, но вскоре тошнота прошла, и все обошлось благополучно. Вспоминая это происшествие, мы теперь смеемся. Но тогда было не до смеха…» Ростки мужества. Доброты. Отзывчивости. Ребята зачастую даже сами не осознают, что именно так можно оценить их поступки, в которых они как бы отчитывались. Для них это просто хорошие поступ