1*2/3*0,6 как перевести 1*2/3в 5/3?
Математика
1*2/3*0,6 как перевести 1*2/3в 5/3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*2/3*0,6=1*2/3*6/10=2/3*3/5=2/5=0,4 1*2/3=2/3 перевести в 5/3 нельзя 5/3=1 2/3 2/3≠1 2/3
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