3 цитаты Марии Мироновой

Гость: Гость:

Очень полно раскрывается в повести образ «капитанской дочки» — Маши Мироновой. Это простая русская девушка, «лет осьмнадцати» , с самой обыкновенной наружностью: «круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачёсанными за уши» . В той обстановке, в которой она росла и воспитывалась, ей неоткуда было получить ни образования, ни умственного развития. Её речь — показатель невысокой культуры: «Я так и обмерла» , «Да так. . он такой насмешник. . он очень мне противен» , «Это меня беспокоило бы страх» . Она скромна, у неё твёрдые нравственные устои: несмотря на любовь к Гринёву, она отказывается выйти за него замуж без согласия его родителей. «Без их благословения не будет тебе счастия» , — говорит она Гринёву. В её отношениях к людям нет ни тени эгоизма, расчёта. Любит она Гринёва глубоко и бескорыстно. Робкая и скромная в обычной жизни, она проявляет стойкость, решительность и смелость в борьбе против посягательств Швабрина и в спасении Гринёва. К главам, в которых наиболее полно раскрывается образ Маши Мироновой (V, XII), Пушкин берёт в качестве эпиграфов цитаты из народных песен, подчёркивая этим высокие душевные качества Маши и её близость к народу.слова Гринева: «В Марье Ивановне «я нашел.. .» (благоразумную и чувствительную девушку)