Орфоэпическая ошибка допущена в словосочетании развитые волосы умственно развитый развитая промышленность

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Орфоэпическая ошибка допущена в словосочетании развитые волосы умственно развитый развитая промышленность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка допущена в словосочетании "развитые волосы".
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