Ширина пррямоуг., в 2 раза меньше длины.Найти площадь прямоуг., еслиего периметр ра??ен 120 см.
Алгебра
Ширина пррямоуг., в 2 раза меньше длины.Найти площадь прямоуг., еслиего периметр ра??ен 120 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X Ширина, 2х длина формула периметра прямоугольника P=(a+b)*2. Значит (x+2x)*2=120 2x+4x=120 X=20 Ширина 20*2=40 длина S=a*b S= 20*40=800cм^2
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