Морфологической разбор слова Тому
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Морфологической разбор слова Тому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому - местоимение, т.к. не называет предмет,а указывает на него. 1 Н.ф. тому 2 Пост.-неопред. Непост.- в им.п., рода нет,числа нет 3 чем является в предложении - подлежащим
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