Надо придумать словарный диктант наречий.

Гость: Гость:

Справа, точь-в-точь, никогда. бок о бок, видимо - невидимо, во-первых, по двое. налево, замуж, сплошь, навзничь, кое-как, давным-давно, побольше, торжественно, по-моему, еле-еле, едва-едва, где-нибудь, мало-помалу, негде, по-русски, по осеннему лесу, невтерпеж, ещё, не далеко, а близко; получше.