Надо придумать словарный диктант наречий.
Русский язык
Надо придумать словарный диктант наречий.
Ответ(ы):
Гость:
Справа, точь-в-точь, никогда. бок о бок, видимо - невидимо, во-первых, по двое. налево, замуж, сплошь, навзничь, кое-как, давным-давно, побольше, торжественно, по-моему, еле-еле, едва-едва, где-нибудь, мало-помалу, негде, по-русски, по осеннему лесу, невтерпеж, ещё, не далеко, а близко; получше.
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