Тянитолкай любит медовые пряники. Одна его голова съела 39 пряников , а другая на 18 ??ряников больше . Сколько всего пряников съел Тянитолкай?

Математика

Тянитолкай любит медовые пряники. Одна его голова съела 39 пряников , а другая на 18 ??ряников больше . Сколько всего пряников съел Тянитолкай?

Автор: Гость