Тянитолкай любит медовые пряники. Одна его голова съела 39 пряников , а другая на 18 ??ряников больше . Сколько всего пряников съел Тянитолкай?

Математика
Тянитолкай любит медовые пряники. Одна его голова съела 39 пряников , а другая на 18 ??ряников больше . Сколько всего пряников съел Тянитолкай?
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Гость:
96, очень просто! (39+39+18)
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