Какие истории лежат в основе рассказов житкова что их объединяет
Литература
Какие истории лежат в основе рассказов житкова что их объединяет
Ответ(ы):
Гость:
Про природу, про путишествия. он сам много путишествовал. " Окружающий мир" его произведение
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